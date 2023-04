St. Cornelius in Viersen-Dülken Orgel-Einweihung mit Leinwand und Livestream

Ein außergewöhnliches Orgelkonzert in der voll besetzten Kirche St. Cornelius in Dülken: Kantor Giovanni Solinas spielte anlässlich der feierlichen Einweihung der restaurierten Stockmann-Orgel, zusätzlich konnten Zuschauer das Konzert in einem Livestream online verfolgen. Mehr als 500 Zuschauer nutzten das digitale Angebot, wie Solinas mitteilt.