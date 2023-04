Unterstützt von der IHK Viersener Realschule und Unternehmen werden Partner

Schulpartnerschaften sollen Jugendlichen den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung erleichtern. Gleichzeitig haben sie das Ziel, Unternehmen bei der Nachwuchssicherung langfristig zu unterstützen. Als „Wegbereiter“ unterstützt die Industrie- und Handelskammer (IHK) nicht nur die Bildung von Schulpartnerschaften, sondern begleitet sie auch. So auch die zwischen der Realschule an der Josefskirche und der Prangenberg & Zaum GmbH aus Viersen. „Wir wollen den jungen Menschen so eine lebendige und anschauliche Berufsorientierung bieten“, sagt Gabriele Götze, IHK-Beraterin für Schule und Wirtschaft.