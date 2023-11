Kunst in Viersen Nostalgisches Wiedersehen am Energiebündel-Brunnen

Der damalige Student und heutige Architekt Ernst Eichler machte mit seinem „Energiebündel“-Brunnen das Rennen, vor 40 Jahren wurde das Kunstwerk offiziell übergeben. Daran erinnerten jetzt – im Beisein von Gernot Rumpf und Ernst Eichler – die Kunstkreis-Mitglieder mit Unterstützung der NEW und Peter Schade als Geschäftsführer der damaligen Stadtwerke. „Die Idee zu unserem nostalgischen Treffen hat ihren Ursprung in einer Stadtführung zur ,Viersener Kulturmeile,, in der ich auch den Brunnen ,Viersener Energiebündel, vorgestellt habe“, berichtet Pauly. „Die Rheinische Post betitelte den Artikel über die Führung mit der Zeile: ,Oh, wie schön ist Viersen‘. Der Brunnen lief aber zu dieser Zeit nicht, was von den Teilnehmern sehr bedauert wurde.“