Neueröffnung in Viersen Neue Galerie an der Hauptstraße

Viersen · Die neue Galerie „Fresh art“ von Gunnar Wulff soll nicht nur ein Ausstellungsraum für dessen eigene Werke sein. Was er in den Räumen an der Hauptstraße außerdem noch vorhat.

16.12.2023 , 12:00 Uhr

An der Hauptstraße 148 in Viersen hat Gunnar Wulff seine eigene Galerie „Fresh art“ eröffnet. Dort stellt er jetzt seine Werke aus. Zunächst. Foto: Wulff

Gunnar Wulffs Gemäldeausstellung in seiner neuen Galerie „Fresh Art“ an der Hauptstraße 148, Ecke Bruchstraße hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen, teilt der Künstler mit. Wulff zeigt dort Werke aus den vergangenen beiden Jahren, dabei galt seine besodnere Aufmerksamkeit der Farbe Blau. Mit der eigenen Galerie verfolgt Wulff die Idee eines Kunstraumes, in dem nicht nur er seine Werke präsentiert, sondern auch andere Künstler. Zudem solle die Galerie auch ein Ort für Lesungen, Empfänge und Präsentationen werden - und damit eine Möglichkeit, um die Südstadt zu beleben.

(RP)