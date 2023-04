Naturschutzbund Viersen Ehrenamtler befreien Flachskuhlen von Brombeeren

Die Viersener Ortsgruppe vom Naturschutzbund ging mit ehrenamtlichen Helfern in den Einsatz und beseitigte Brombeeren als auch den Bergahorn-Aufwuchs an den Flachskuhlen. Rund 2500 Quadratmeter Brombeeren wurden dabei abgeräumt. Künftig will sich die Abteilung Stadtgrün der Stadt Viersen einbringen und dafür sorgen, dass die Brombeeren die Flachskuhlen nicht mehr überwuchern.