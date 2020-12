Spende für das Kinderhaus Viersen : Lettermann-Team tanzt zu Jerusalema

Viersen Die Teilnahme an der internationalen Tanz-Challenge zu „Jerusalema“ machte 30 Männern und Frauen aus der Lettermann-Belegschaft nicht nur Spaß. Ihr Einsatz wurde auch mit einer Spende an das Kinderhaus Viersen belohnt.

Jerusalema: Diese Melodie aus Südafrika erobert die Welt und lässt in der Corona-Pandemie zahlreiche Menschen, die das Lied hören, lächeln. Und noch mehr: Der Ohrwurm bringt Menschen weltweit in Bewegung und begründet einen globalen Tanz-Trend: Getanzt wird überall dort, wo Platz ist. Auch die Mitarbeiter des Sanitätshauses Lettermann haben an der Jerusalema-Tanz-Challenge teilgenommen. Insgesamt waren 30 Männer und Frauen aus dem Sanitätshaus-Team waren mit großem (Körper-)Einsatz und Begeisterung dabei.