Narrenakademie Dülken : Leo Peters zum Doktor humoris causa promoviert

Viersen Witzig und kenntnisreich beantwortete der Kandidat in der Dülkener Narrenakademie alle Fragen. Und so konnte Professor Leo Peters erfolgreich zum Doktor humoris causa promoviert werden.

Drei Fragen musste sich der Historiker Leo Peters stellen. In ihnen ging es erstens um das Wesen des „Dülkeners an sich“, zweitens um seine Intelligenz und Bildung sowie drittens um das unbelegte Gründungsjahr der Narrenakademie. Drei Fragen, in denen Peters mit Wortwitz und Wissen glänzen konnte. Ein paar Spitzfindigkeiten durften natürlich auch nicht fehlen. Zum Beispiel, wenn Peters über die Demut der Dülkener sprach und ihren Grundsatz nannte: „Was nutzt die ganze buckelige Demut, wenn keiner sie merkt.“ Oder das Prinzip für Dülkener Toleranz: „Jeder hat das Recht auf meine Meinung.“ Demütig, tolerant, fromm, geldaffin, urban, gesellig und auf die Gesundheit bedacht – der Dülkener an sich wurde von Peters hoch gelobt. Das steigerte sich noch bei der Frage nach der Intelligenz des Dülkeners. Kurz zusammengefasst: „Die Intelligenz der Dülkener ist unermesslich.“ Diese Feststellung wurde mit Fakten untermauert. Das kennzeichnete den Würdenträger aus: bei allem Witz war in den Antworten viel historisch Interessantes zu erfahren. Ein wenig unübersichtlich allerdings ist die Lage, was das Gründungsjahr der Dülkener Narrenakademie angeht. „Bisher ist keine Urkunde aufgetaucht, in der steht, dass die Akademie nicht im Jahre 1554 gegründet wurde“. Viel war von Leo Peters zu erfahren um die Zeit um 1554, aber Genaues über die Gründung schwer auszugraben. Also blieb Peters nur ein Fazit, was ihm Beifall einbrachte: Mit der Gründung der Narrenakademie sei es wie mit der Erschaffung der Welt. „Auch dieses Datum ist nicht belegt: aber erschaffen wurde sie.“