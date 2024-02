Engagemnt in Helenabrunn Erst feiern, dann spenden

Aus dem Erlös ihrer drei Karnevalsveranstaltungen übergaben Ruth Beckmann und Elisabeth Steffes-Mies eine Spende in Höhe von 1000 Euro an Mareike Höster und Helga Dörenkamp vom Vorstand des Turnvereins (TV) Helenabrunn. Die Frauen wollen zum einen die Freude am Sport, zum anderen die damit verbundene Gesundheitsförderung unterstützen.