Albertus-Mangus-Gymnasium Von Dülken nach Washington

Die Bildungsreise führte die Gruppe auch durch das Museum of African American History, zum National Air and Space Museum oder zum Arlington Cemetery. Ebenfalls beeindruckend: der Besuch im ZDF-Studio in Washington mit Elmar Theveßen, der die Dülkener Jugendlichen hinter die Kulissen seiner täglichen journalistischen Arbeit blicken ließ. Sie kehrten nicht nur mit einem erweiterten Wissen über die amerikanische Geschichte und Kultur zurück, sondern auch mit inspirierenden Eindrücken.