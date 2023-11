Großspende an Verein in Viersen „Freunde von Kanew“ erhalten 10.000 Euro

„Der Schutz der Kinder in unserer Partnerstadt Kanew liegt uns als Verein besonders am Herzen. Sie leiden am meisten unter den anhaltenden Kriegswirren“, sagt Ute Feyen, Beisitzerin des Vereinsvorstands. „Darum war sehr schnell klar, wie wir die großzügige Spende von 10.000 Euro der Provinzial verwenden werden.“ Mit dem Geld werden Autobatterien, Wechselrichter und Diesel-Generatoren angeschafft. Dinge, die dringend notwendig sind, um in den Schutzräumen von Schulen und Kindergärten für Licht, Wärme und Kochgelegenheiten zu sorgen. „Bei Raketenalarm müssen die Kinder oft viele Stunden in den Schutzräumen ausharren. und die wollen wir ihnen so angenehm wie möglich gestalten“, erklärt Feyen.