Engagement in Viersen Grillen mit den Chefs

Die Aktion – intern „Anglühen“ genannt – kam bei allen Beteiligten sehr gut an: Über die willkommene Abwechslung im Krankenhausalltag am Mittag freuten sich knapp 300 Mitarbeitende – von der Hilfskraft bis zum Chefarzt. So zeige sich die Wertschätzung für die sinnstiftende, aber auch herausfordernde Arbeit mit und an den Patienten.