Allerheiligen in Viersen Grablichter für Zwangsarbeiter in Viersen

Mitglieder von „NieWieder“ – einer Gruppe Viersener Bürger – haben anlässlich von Allerheiligen den Löhfriedhof, die städtischen Friedhöfe in Dülken und Süchteln sowie den Friedhof des Landschaftsverbandes besucht. Sie stellten Kerzen, Kreuze und Gedenktafeln auf den 47 Gräbern der von den Nationalsozialisten zur Arbeit gezwungenen Frauen und Männern aus Polen, Russland, der Ukraine, den Niederlanden und Belgien auf. In Viersen waren in der Zeit der Nazi-Diktatur mindestens 6.500 Zwangsarbeiter eingesetzt.