Polizei Kreis Viersen Gefesselte Eltern beim Maus-Türöffner-Tag

Zwei Dutzend Kinder und ihre Eltern haben beim Maus-Türöffner-Tag einen Einblick in den Polizeialltag in Viersen nehmen können. „Innerhalb weniger Stunden waren alle Plätze ausgebucht“, berichtete ein Polizeisprecher. Kein Wunder: Die Teilnehmer konnten nicht nur einen Streifenwagen von außen und innen genau untersuchen, sie durften auch bei einem kindgerechten Einsatztraining freiwillige Väter und Mütter mit echten Handschellen fesseln und sich die Arrestzelle in der Kreispolizeibehörde anschauen. Ermittler erklärten den Mädchen und Jungen die Geheimnisse von Spurensuche und Fingerabdrücken. Auch die Leitstelle durften sich die Kinder anschauen. „Ein Highlight war unbestritten die Vorführung eines Diensthundes: Calito zeigte sein Können und erntete euphorischen Applaus“, berichtete der Polizeisprecher. „Ob groß, ob klein, alle verließen das Polizeigebäude mit strahlenden Augen.“