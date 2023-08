Stadtgespräch Viersen Geehrte Schützen und eine Gießkanne voll Geld

Auf Einladung der Interessengemeinschaft Dülkener Gartenlust öffneten Privatleute in Dülken und Boisheim ihre Pforten. Viele Besucher kamen, freuten sich über blühende Staudenbeete, liebevoll gestaltete Sitzecken, raffiniert angelegte Teichanlagen, alte Obstbäume. Eintritt musste übrigens niemand zahlen – stattdessen hatten die Veranstalter erneut zu Spenden für den Verein „Freunde von Kanew“ aufgerufen. Die dazu aufgestellten Gießkannen füllten sich rasch: 545,02 Euro überreichten jetzt Thomas Kohlhaas, Ulrich Tenbrock und Astrid Braun-Schmitz an Faruq Faruqui und Klara Leiterer vom Verein „Freunde von Kanew“ in deren Lager — ein kräftiger Zuschuss für den nächsten Hilfstransport in die vom Krieg gebeutelte Ukraine.