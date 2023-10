Viersener Stadtgespräch Examensfeier und ungewöhnliche Suche nach Nachwuchs

Britta Gruhn hob in einer Ansprache die vielfältigen Möglichkeiten und Perspektiven des Pflegeberufs hervor: „Auch nach dem Abschluss haben sie viele Weiterbildungsmöglichkeiten und Perspektiven“, sagte die Pflegedirektorin. Nach der Examensfeier stand ein Rundgang über die Stationen an. Eine Tradition, die es seit vielen Jahren am St.- Irmgardis-Krankenhaus gibt. Gemeinsam gehen Prüfungsabsolventen dabei von Station zu Station, bedanken sich für die Ausbildungszeit und erhalten Glückwünsche und persönliche Präsente.