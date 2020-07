Konzert in Viersen : Entertainer gibt Balkonkonzert im Belgischen Viertel

Konzert in Viersen

Viersen Rund 50 Mieter des betreuten Wohnens der Diakonia verfolgten das Konzert von ihren Balkonen aus. Entertainer Roland Zentgraf, auch bekannt als Künstler beim Vierscher Ratpack, begeisterte mit Schlagern und Evergreens.

Mit seiner sonoren Bassstimme und einer amüsant-unterhaltsamen Zwischenmoderation heizte er den Senioren gehörig ein und so wurde auf dem ein oder anderen Balkon sogar getanzt. „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ Mit Rudi Carrells unvergessenem Hit sang Zentgraf, in Anbetracht des momentan etwas schwächelnden Sommerwetters, seinen Zuhörern aus der Seele und – zur großen Freude aller – Mitsingen war auf so großem Abstand bei allen Liedern nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht.