Klassentreffen in Viersen Ein Wiedersehen 50 Jahre nach dem Abitur

Die Klasse UI b hat ihr 50-jähriges Abitur im Sommer 1974 am Städtischen Gymnasium in Dülken (heutige Clara-Schumann-Gymnasium) bestanden. Aus diesem Anlass trafen sich die ehemaligen Schüler in der Schiricker Talquelle und schwelgten in Erinnerung. Nach einer Stadtführung mit dem Dülkener Nachtwächter André Schmitz, bei der selbst Ur-Dülkener noch Neues und Unentdecktes erfuhren, kamen zwölf von 14 Abiturienten zusammen. Viele Anekdoten und Erlebnisse aus 13 Schuljahren frischten sie auf und lachten über viele davon. Ebenso erging es ihnen mit den Bildern von damals: Ausflüge nach Hinsbeck, Burg an der Wupper oder an den Venekotensee waren vor knapp 60 Jahren noch gang und gäbe. Weitere Touren führten in der Oberstufe nach Amsterdam und London. Bilder aus der Flower-Power-Zeit im Hydepark haben sie vor Lachen weinen lassen. Alle genossen den Tag sehr, freuten sich, dass alle fit sind und versprachen, die Abstände zwischen den Treffen zu verkürzen.