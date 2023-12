Stadtgespräch Viersen Ein Herz für Kinder, Ältere und Bedürftige

Soziales Engagement wird bei den Nachwuchskräften der NEW großgeschrieben: Seit 2017 engagieren sie sich im Rahmen der jährlichen Wunschbaumaktion für Kinder und Jugendliche, die sozial benachteiligt sind. Gefördert werden das Don-Bosco-Heim in Viersen sowie die Einrichtung Jugend & Wohnen in Wegberg. 174 Wünsche wurden erfüllt. Kinder und Jugendliche aus den beiden Einrichtungen schrieben ihren Herzenswunsch auf einen Wunschzettel, der von einem Team aus NEW-Auszubildenden im digitalen Wunschbaum hochgeladen wurde. Auf der Plattform konnten NEW-Mitarbeitende die Herzenswünsche der Kinder in einen Warenkorb legen, einkaufen und verpackt an zentralen Standorten abgeben. Die Geschenke wurden vom Ausbildungsteam an die Einrichtungen ausgeliefert. „Obwohl wir die Aktion bereits so lange machen, ist die Geschenkübergabe ein besonderer Moment“, sagt der Leiter des Ausbildungsteams, Markus Schmidt. „Die Freude, die wir in den Augen der Kinder sehen, rührt uns sehr. Es ist daher schön zu sehen, dass sich mittlerweile auch weitere Unternehmen mit einem Wunschbaum an der Aktion beteiligen.“