Im Karneval gesammelt Dölker Möhne spenden wieder

Es gab einiges zu verteilen, als sich jetzt die Overmöhn der Dölker Möhne, Andrea Stollenwerk, ihre Mitstreiterinnen Rosi Quarde, Angela Langenheim, Marlies Sommer und und Michaela Schmitter mit Stadtsparkassen-Filialleiter Frank Dors und den vier Organisationen trafen, die dieses Jahr mit Spenden bedacht werden. Seit mehr als 40 Jahren sammeln die Dölker Möhne am Karnevalssamstag in der Dülkener City. Nach Karneval besuchen Langenheim und Sommer noch Firmen in Dülken, um Spendengelder entgegen zu nehmen.