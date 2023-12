Stadtgespräch in Viersen Gäste für Gymnasiasten, Drache für kleine Patienten

„Jolinchen Kids“ ist ein Präventionsprogramm, das die Gesundheit von Kindern fördert. Im Mittelpunkt stehen Ernährung, Bewegung und seelisches Wohlbefinden. Ziel ist es, auch die Eltern aktiv einzubeziehen. Kitas in ganz Deutschland nehmen bereits an dem AOK-Programm teil. Das AKH Viersen ist das erste Krankenhaus. Eine wichtige Rolle hat dabei der kleine Drache „Jolinchen“, der als Vorbild für die Kinder dient. Mit der Handpuppe kommen die Kleinen schnell in Kontakt. Jolinchen ist fröhlich, aktiv und sportlich. Er isst gerne gesunde Sachen und probiert viel aus. Das Drachenkind nimmt die Kinder mit ins „Gesund-und-lecker-Land“, den „Fitmach-Dschungel“ und die „Insel Fühl-mich-gut“. Unterschiedliche Materialien, zum Beispiel Spiele oder Vorlesegeschichten, helfen dabei, die Kinder für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren und auch die Eltern miteinzubeziehen.