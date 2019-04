Spende in Viersen : Möhnen sammeln für Löwenkinder

Spende in Viersen

Viersen Bei einer Aktion der Möhnen und Tollitäten von Viersen-Dülken kamen gut 3300 Euro zusammen. Die Sparkasse legte noch mal 200 Euro drauf, so dass dem Verein für krebskranke Kinder 3500 Euro überwiesen wurden.

Stolz waren die Dölker Möhnen Andrea Stollenwerk, Margret Wüsten, Doris Stetten, Angela Langenheim und Gerda Lisges, als Dülkens Sparkassenchef Frank Dors mit dem gezählten Geld zurückkam. 1288,24 Euro in Münzen und 2010 Euro in Scheinen hatten die Möhnen auf dem Wochenmarkt in Dülken und bei Dülkener Unternehmen gesammelt.