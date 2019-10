Konzert in St. Cornelius Dülken : Mehr als 145 Mitwirkende in der illuminierten Kirche

Dülken Verdiente Beifallsbekundungen und stehende Ovationen waren der Lohn des Publikums für ein in dieser Form außergewöhnliches konzertantes Großereignis mit mehr als 145 Mitwirkenden in dem Dülkener Gotteshaus.

Ein Chor- und Orchesterkonzert der Extraklasse fand am vergangenen Sonntag in der Dülkener Pfarrkirche St. Cornelius statt. Unter dem Motto „Musik verbindet“ konnte Pfarrer Jan Nienkerke in der stimmungsvoll illuminierten Corneliuskirche etwa 500 Besucher zu einem außergewöhnlichen Konzert begrüßen.

Der folgende 42. Psalm und nach der Pause auch der Lobgesang, die von dem in der großen Corneliuskirche beeindruckend wirkenden Gesamtchor herrlich ausgewogen dargeboten wurden, bildeten den Rahmen für die Einführung weiterer junger Künstler aus ganz Europa. Sie verfügen trotz ihres zum Teil jungen Alters bereits über eine reichhaltige Tournee- und Bühnenerfahrung verfügen und konnten in den Solopartien glänzen.

Zunächst die bezaubernde Amy Frega, in den USA geboren und in Ägypten aufgewachsen und bereits in verschiedenen Opernproduktionen erfolgreich, die mit ihrer beeindruckenden Stimme die Sopransoli anrührend meisterte. In einem Duett unterstützte Frega die Sopranistin Sabina Rodgers Seifert aus Esslingen, die seit vielen Jahren in Schottland musikalisch erfolgreich unterwegs ist. Beide konnten das Publikum bereits vor der Pause zu Beifallsstürmen hinreißen.