Aktion in Viersen-Dülken Künstlerin versteigert Werke für krebskranke Kinder

Die Künstlerin Hannelore Sontowski stellt derzeit im Dülken-Büro, Lange Straße 32, Malereien und Zeichnungen aus unterschiedlichen Epochen ihres künstlerischen Schaffens aus. In einem offenen Bieterverfahren können die Werke von Kunstliebhabern ersteigert werden. Die Einnahmen aus der Aktion sind für den Verein „Löwenkinder“ bestimmt, der sich die Unterstützung und Begleitung krebskranker Kinder auf die Fahnen geschrieben hat. Ab sofort bis zum 5. Januar 2024 können die Bilder zu den Öffnungszeiten des Büros besichtigt und Gebote platziert werden. Hannelore Sontowski sagt: „Die Schönheit der Kunst liegt nicht nur in den Farben und Formen meiner Bilder, sondern auch in der Kraft, Gutes zu bewirken. Mit jeder Versteigerung meiner Werke möchte ich nicht nur Herzen berühren, sondern auch die Welt ein Stückchen besser machen und denen helfen, die es am dringendsten brauchen.“