Tagespflege in Viersen Da steht ein Alpaka auf dem Flur...

So ein Alpaka aus nächster Nähe zu erleben, das war für die Gäste in der Diakonia-Tagespflege natürlich etwas ganz Besonderes. Im großen Kreis wurde gespannt auf den tierischen Gast gewartet, der dann auch unbefangen ins große Wohnzimmer spazierte und sich bereitwillig streicheln und anfassen ließ. Freundlich schaute er mit seinen großen Augen, umrahmt von wunderschönen Wimpern, in die Runde. Nach erster Zurückhaltung interessierte Oskar sich schon bald für die angebotene Leckerei und biss immer mal wieder beherzt in einen Apfel. Oskars Besitzer erzählte den Gästen der Tagespflege viel über sein Leben in der Grefrather Herde, unterstützt von den Enkeln, die Fotoalben mit Kinderbildern von Oskar herumreichten.