Bürgerhaus Dülken 750 Zuhörer beim Schulkonzert

Gemeinsam geht mehr: Vor einem halben Jahr verabredeten sich das Clara-Schumann-Gymnasium mit der Paul-Weyers-Grundschule in Dülken und der Gemeinschaftsgrundschule Rahser in Viersen zu einem Chorprojekt. „Die Idee war, gemeinsam ein Konzert zu gestalten, und dabei einzeln, aber auch in Gemeinschaft miteinander zu singen“, erklärt Clara-Schulleiter Christian Mengen. Gesagt, getan, gesungen: 180 kleine und größere Sängerinnen und Sänger standen jetzt auf der Bühne im Bürgerhaus Dülken, um das Gelernte vor einem größeren Publikum vorzutragen. Der Saal war mit 750 Gästen voll besetzt, das Publikum von den Aufführungen sehr begeistert. Die Zusammenarbeit der drei Schulen wurde von allen als sehr gelungen empfunden und soll in der Zukunft fortgeführt werden.