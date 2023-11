Ehrung in Viersen 50 Jahre Kultur-Abonnentin

Eine von vielen Anekdoten, die die rüstige Seniorin zu erzählen weiß, ist „die Geschichte mit der Eule“, die einmal mitten in einer Vorstellung ihre Kreise über Bühne und Zuschauerraum zog. „Das war auf jeden Fall vor meiner Zeit“, sagt Frank Hülsmann, der seit 23 Jahren zum Festhallenteam gehört. Bei welchem Stück der gefiederte Besuch damals auftauchte, daran kann sich Karin Roosen heute nicht mehr erinnern. „Aber“, sagt sie „ich weiß noch, was meine erste Vorstellung in der Festhalle war: ‚Nathan der Weise‘ mit Attila Hörbiger und Paula Wessely.“