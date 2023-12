Engagement in Viersen Neue Schuhe für Mädchen und Jungen

Der Verein „Sozialdienst katholischer Frauen“ (SkF) feiert sein 111-jähriges Bestehen in Viersen mit vielen Aktionen. So hat er erstmals mit verschiedenen Akteuren etwa Rosen und Komplimente zum Weltfrauentag verteilt, einen Baum für den Bürgerwald Süchteln gespendet und Babysöckchen an die Geburtskliniken verschenkt.