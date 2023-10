Verkehrswacht Viersen 800 Warnwesten für i-Dötzchen

Die rund 800 Schulneulinge in Viersen haben nach den Herbstferien leuchtende Sicherheitswesten von der Verkehrswacht Viersen erhalten. Die reflektierenden Westen sollen insbesondere in der dunklen Jahreszeit einen sicheren Schulweg gewährleisten. „Auch in diesem Jahr wurden wir bei der Aktion mit der Kostenübernahme von 2.500 Euro von der Volksbank Viersen zum wiederholten Male großzügig unterstützt“, freute sich Hans Jansen, Geschäftsführer der Verkehrswacht. Gestartet wurde die Aktion mit der Übergabe der Westen an die Erstklässler des Standortes Boisheim der Paul-Weyers-Schule durch Michael Willemse, Vorstandsmitglied der Volksbank Viersen.