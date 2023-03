Kooperation im Kreis Viersen Schüler beim Übergang von Schule zu Beruf unterstützen

Die Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ ermöglicht allen Schülern in NRW ab der achten Klasse eine verbindliche Berufs- und Studienorientierung. Um die Jugendlichen ohne passenden Anschluss gezielt in den Fokus zu nehmen, hat die Initiative zusätzlich eine Verantwortungskette eingeführt. „Wir möchten mit allen wichtigen Akteuren vor Ort den Prozess der Verantwortungskette umsetzen, um die Schülerinnen und Schüler ohne Perspektive frühzeitig zu einem für sie passenden Anschluss zu führen“, so Sylwia-Wejchenig-Glinka von der Kommunalen Koordinierungsstelle.