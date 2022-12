Engagement in Brüggen Verein „Zapuh“ sucht neue Kräfte

Zapuh bietet neben einer Sterbebegleitung das Café 70plus an. Viele Gespräche mit Angehörigen finden im häuslichen Rahmen statt, vieles müsste ohne neue Aktive deutlich reduziert werden. Durch Spenden wird ein Besuchsdienst finanziert, für die Sterbebegleitung gibt es eine Förderung der Krankenkasse. Kontakt kann mit dem Verein aufgenommen werden unter Ruf 02163 888 122 7 oder per E-Mail an; mestrom@zapuh.de. bigi