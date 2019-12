Gemeinsam Viersen : Verein freut sich über 1500 Euro

Viersen Die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) hat in der Region drei Weihnachtsspenden überreicht. Je 1500 Euro gingen an den Verein „Zornröschen“ aus Mönchengladbach, die Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Tönisvorst und den Verein „Gemeinsam e.V.“ aus Viersen.

Der Verein „Gemeinsam e.V.“ ist in der Alten-, Kranken- und Behindertenhilfe aktiv, erklärt der Vorsitzende Wolfgang Esser. „Nach dem Umzug in größere, neue Räume im Rahser-Treff erweiterte sich die Arbeit des Vereins auf die Stadtteilarbeit im Rahser.“ Rund 90 Veranstaltungen, darunter Spielenachmittage und ein Klöncafé, gibt es pro Jahr, die allein an diesem Standort rund 1500 Menschen zwischen 70 und 90 Jahren erreichen. Im „Café Vergissmeinnicht“ treffen sich Demenzkranke und Angehörige. Das Geld der EGN will der Verein für einen der größeren Ausflüge einsetzen, die zweimal im Jahr angeboten werden. RP