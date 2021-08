Engagement in Schwalmtal : Vereinstour in Fluthilfe verwandelt

Das Team vom Sportverein Apollo Lüttelforst mit den gesammelten Spenden, die es auf Lkw verladen hat. Foto: Apollo 11

Schwalmtal Mitglieder des Vereins Apollo 11 Lütteldorst zögerten bei der Flutkatastrophe nicht: Sie organisierten nicht nur eine Spendensammlung, sondern verwandelten auch die geplante Tour in eine Hilfsaktion. Was sie erlebt haben.

Spenden und Hilfe vom Sportverein Apollo 11 aus Lüttelforst: Nach den schrecklichen Eindrücken des Hochwassers in den Katastrophengebieten Ahrtal und Eifel organisierten Vereinsmitglieder eine Spendensammlung, um die dortigen Hochwasseropfer zu unterstützen. Sie sammelten Getränke, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Werkzeuge wie Besen und Schöppen. Die Spenden konnten kostenfrei in einer Wechselbrücke der Waldnieler Spedition Hirsch abgegeben werden; Mitarbeiter der Firma wollten diese ursprünglich auch in das Krisengebiet bringen.

Doch dann kam ein Hilferuf des Dilkrathers Hubertus Nelißen, der schnell beantwortet werden musste. In einer Verteilstelle in Niederzier brauchten die Menschen dringend Lebensmittel und Hygieneartikel. „Sprich das, was in unserem Lkw-Hänger war und auf den Abtransport wartete“, sagte Apollo-Vorsitzender Michael Miazek. Gemeinsam mit den Dilkrathern luden die Apollo-Leute in einer Hau-ruck-Aktion die Spenden auf kleinere Transporter und einen kleinen Lkw.

Sie kamen auf direktem Weg nach Niederzier, wurden dort auf Paletten verpackt und konnten per Kipplaster zeitnah zu den Menschen in die betroffenen Gebiete gebracht werden.

„Wir sind immer noch begeistert von den zahlreichen Spenden, die bei unserer Aktion zusammen gekommen sind. Außerdem erhielten wir einige Geldspenden, auch hierfür herzlichen Dank. Aktuell prüfen wir noch, welches Projekt wir vor Ort direkt unterstützen werden“, sagt Miazek.

Der Verein organisierte seine Jahrestour nach alter Tradition mit seinen Männern. Nach der verheerenden Überschwemmung wurde dieser Plan geändert und die geplante Spaß- in eine Hilfstour verwandelt. Die Apollo-Männer trafen sich am Vereinsheim in Arbeitskleidung und Gummistiefeln, sowie mit diversen Werkzeugen, um nach Vicht (nahe Stolberg bei Aachen) zu fahren. „Durch die Spendenaktion bekamen wir den Tipp, dass dort Hilfe benötigt wird“, erzählt Miazek.

Mit einem Anhänger voll mit Hilfsmitteln und Werkzeugen trafen sie am Hilfszentrum ein. Nach ein paar kleinen Hilfeleistungen brachen die Lüttelforster dann in ein riesiges Waldgebiet auf, wo sie mit einigen anderen Teams angeschwemmte Tanks, Kanister oder Kabel zum Abtransport sammelten.