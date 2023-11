Wohnungsgesellschaft in Viersen Spende für 1600 neue Bäume

Der Vorstand der VAB traf sich jetzt mit Forstrevierleiter Richard Schulze Frenking in Süchteln, um die Spende für die Pflanzung neuer Bäume an die Stadt Viersen zu übergeben. Vorstandsvorsitzender Albert Becker überreichte vor Ort einen Scheck von 4800 Euro. „Das ist ein Baustein unserer Umweltschutzaktivitäten. Neben Baumpflanzungen auf unseren eigenen Grundstücken wollen wir damit ökologischen Ausgleich für bauliche Belastungen hier in Viersen möglich machen und nicht, wie so oft, irgendwelche Baumpflanzungen zum Sonderangebotspreis in anderen Teilen der Welt. Da nutzten sie uns hier nichts“, erläuterte Albert Becker die Ziele der VAB.