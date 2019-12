Besuch : Hilfe zur Teilhabe: Schummer informiert sich

Viersen Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Viersen, Uwe Schummer, hat sich bei der Lebenshilfe in Viersen über die Umsetzung der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung informiert.

Jährlich fördert der Bund diese Unterstützung mit rund 400.000 Euro im Kreis Viersen. Seit dem Haushaltsbeschluss in diesem Jahr steht fest, die Mittel sind nicht mehr befristet. Zunächst war die Maßnahme bis 2020 geplant. Gemeinsam mit Michael Behrendt, Geschäftsführer der Lebenshilfe im Kreis Viersen, Angelika Berg und Wolfgang Reinsch, der Ansprechpartner für die Teilhabeberatung ist, sprach der Politiker über die konkrete Umsetzung vor Ort. Die Hilfen zur Teilhabe umfassen Unterstützungen zum Wohnen, in der Werkstatt und bei der Freizeit. Voraussetzung zum Erhalt von Leistungen ist die Erstellung eines Gesamt-Plans. „Ziel der Beratung ist die Unterstützung, damit der Betroffene eine eigene Entscheidung treffen und für sich herausfinden kann, welche Unterstützung am besten zu ihm passt am“, betont Schummer.