1. FC Viersen : Neue Trikots für die B-Jugend

Markus Schyboll (l.) und Georg Bletschacher von EA übergaben die Trikots an Mannschaftskapitän Luca Doneth. Foto: EA

Viersen Für die B-Jugend des 1. FC Viersen 05 beginnt die Rückrunde mit einem Volltreffer: Die EA Elektro-Automatik Gruppe (EA) mit Sitz in Viersen stattet sie mit einem kompletten Satz neuer Trikots aus.

Nach der Winterpause starten die Nachwuchsfußballer so besonders motiviert in die Rückrunde. Sein Dankeschön im Namen der gesamten Mannschaft drückt Kapitän Luca Doneth so aus: „Alle Spieler brennen darauf, wieder auf dem Platz zu stehen und freuen sich doppelt über die passgenauen Shirts.“ Corona-konform übergaben ihm Markus Schyboll und Georg Bletschacher von der EA-Geschäftsführung persönlich die neuen Trikots.