Adventskalender-Aktion in Viersen : Süchtelner beschenken Senioren

Diese Ausstellung ist einmalig: 59 Adventskalender sind im Altenheim Irmgardisstift Süchteln des Caritasverbandes zu sehen. Kitas, Schulen, Einrichtungen, Geschäfte, Unternehmen haben sie zur Verfügung gestellt – und machen so den Bewohnern in der Vorweihnachtszeit eine große Freude.

Die Idee zu der ungewöhnlichen Aktion hatte Andreas Dinkelmann, Bereichsleiter beim Caritasverband für die Region Kempen-Viersen. „Wir wollten etwas Besonderes für unsere Bewohner tun und gleichzeitig die Verbundenheit mit den Süchtelnern zeigen“, sagt Dinkelmann. Melanie Kurth und Beate Eckert vom Team des Altenheims Irmgardisstift sprachen Kitas, Schulen, Jugendzentren, Nachbarschaften, Unternehmen, Geschäfte und Banken an. Was daraufhin passierte, beschreibt Tanja Blazetic so: „Im November erlebten wir ein kleines Wunder. Wir sind zutiefst bewegt, was große und kleine Hände in liebevoller Arbeit bis ins kleinste Detail gebastelt haben.“ Ebenso freute sie sich über die vielen Geld-, Sach- und Zeitspenden – von Kuchen und Blumen bis hin zu Gutscheinen für ein Frühstück im Café.