Engagement in Schwalmtal : Treue Chormitglieder wurden in Dilkrath ausgezeichnet

Treue Chormitglieder wurden in Dilkrath ausgezeichnet

Engagement in Schwalmtal

Schwalmtal Um nicht erneut eine Feier absagen zu müssen, entschlossen sich die Mitglieder der Chorgemeinschaft Amern-Dilkrath, das Cäcilienfest aus dem November um zwei Monate vorzuverlegen.

Um nicht erneut eine Feier absagen zu müssen, entschlossen sich die Mitglieder, das Fest aus dem November um zwei Monate vorzuverlegen. So trafen sich fast alle Mitglieder vor Kurzem zu einem Wortgottesdienst in der katholischen Kirche St. Gertrud in Schwalmtal-Dilkrath.