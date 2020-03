Heimatkunde Viersen : Vorsitzende der Heimatvereine beim Netzwerktreff

Viersen In der Villa Marx trafen sich Vertreter von sechs Heimatvereinen aus der Region.

Anlässlich der aktuellen Ausstellung des Viersener Heimatvereins „Der Niederrhein – Schauplatz europäischer Geschichte, Teil 2“ in der Villa Marx in Viersen, konnte der Vorsitzende Albert Pauly jetzt zahlreiche Gäste aus befreundeten und miteinander kooperierenden Heimatvereinen aus der die Kreis- und Landes-Grenzen überschreitenden Region empfangen. Die Einladung erfolgte gemeinsam mit Leonhard Gerigk, Moderator des seit 2018 bestehenden Heimatvereins-Vorstände-Netzwerkes Rur-Schwalm-Niers, dem inzwischen neun Heimatvereine aus den Kreisen Heinsberg und Viersen sowie aus der niederländischen Nachbar-Provinz Middenlimburg angehören.

Höhepunkt der Veranstaltung war der umfassende, mit großer Sach- und Fachkunde ausgestattete Vortrag des Direktors der Emilie-und-Hans-Stratmans-Stiftung aus Geldern. Auf Einladung von RSN-Netzwerk-Moderator Gerigk kam Matthias Schrör nach Viersen und referierte, dabei der Ausstellungs-Thematik folgend, über geschichtliche Zusammenhänge und Begebenheiten in unserer maasländisch-niederrheinischen Heimatregion während des Hochmittelalters zur Zeit der staufischen Könige und Kaiser. Der Niederrhein, wie auch Teile unserer Nachbar-Provinz Limburg, gehörten damals überwiegend der mächtigen und einflussreichen Grafschaft Geldern an, die später aufgrund ihrer großen Bedeutung und Wirkkraft innerhalb des Deutschen Reiches sowie in Zentral-Europa im Jahre 1339 zum Herzogtum erhoben wurde.

Spende geht an das Jugendzentrum Chilly in Amern

Engagement in Schwalmtal : Spende geht an das Jugendzentrum Chilly in Amern

Entsprechend den Grundsätzen des grenzüberschreitenden Heimatvereins-Netzwerkes wurde den Teilnehmern im Rahmen einer Kaffee- und Kuchen-Pause in der Villa Marx Gelegenheit zum Gedankenaustausch sowie zur Kontaktpflege geboten und wahrgenommen. So kam es zum Beispiel zur Verabredung von Mitglieder-Besuchen, gemeinsame Termine und Projekte wurden angedacht, ein kommendes turnusmäßiges Treffen aller am RSN-Netzwerk beteiligten Vereins-Vorstände wurde angekündigt. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Heimatvereins der Erkelenzer Lande in diesem Jahr sprach dessen Vorsitzender Günther Merkens dazu die Einladung aus.