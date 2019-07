Viersen : „Summertime“ beim Dorv-Abend

Viersen Die Besucher hatten jede Menge Spaß und wünschen sich daher eine Neuauflage des Festes im kommenden Jahr.

Der gut vorbereitete Dorv-Abend unter dem Motto „In the Summertime“ in Boisheim lockte mehr als 150 Gäste an. Leckeres Essen und kühle Getränke sowie reichlich Musik sorgten an diesem warmen Sommertag für einen stimmungsvollen Abend. Auch die mobile Tanzfläche – gesponsert von der Immobilien- und Standort-Gemeinschaft Nordstadt Viersen – wurde von den Besuchern rege genutzt, teilen die Veranstalter mit. Manche regten eine Wiederholung der Veranstaltung an.