Wallfahrt nach Trier Süchtelner Bruderschaft ehrt Pilger

Auch dieses Jahr besteht am 21. Mai die Chance, Teil einer solchen Wallfahrt zu werden. Um 8.00 Uhr startet ein Bus von der St.-Franziskus-Kirche in Süchteln-Vorst. Nach der Ankunft in Trier werden ein Stadtbummel und eine Messe für die Fußpilger in der Matthias Basilika geboten. Kostenpunkt: 25 Euro. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Heinz Ritz, Ruf 02162 7861, oder bei Martina Schroers, Ruf 02162 8300 an.