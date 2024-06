Studio Nierswelle aus Viersen Neue Sendung für Sport vor Ort

Die beiden Inhaber von Studio Nierswelle, Gabi Koepp, Jürgen Meis und ihr ganzes Team, sind immer auf der Suche nach neuen Ideen. Mit bereits elf Sendeformaten („Krautrock ist deutsch“, „Beatles and More“, beide führen auch ein kleines Beatles-Museum in Dülken) sind schon mehr als 300 Sendungen produziert worden. Künstler, Bands oder auch Schauspieler waren bei Studio Nierswelle zu Gast, darunter Suzi Quatro, Hugo-Egon Balder, Peter Urban oder auch der Wallenstein-Schlagzeuger Charly Terstappen. Kürzlich waren Rainer Niehues und Jürgen Meis beim Spatenstich zur neuen Kunstrasenanlage des Dülkener FC zu Gast und sie fragten sich, ob es eigentlich eine Sportsendung für die Viersener Vereine im Radio gibt. Bald ja: Die neue Sendereihe von Studio Nierswelle trägt den Namen „SportReport Kreis Viersen“. „Wichtig ist uns, nicht nur den Fußballbereich abzudecken, sondern auch die Randsportarten", sind sich Gabi Koepp und Jürgen Meis einig. Alle Sendungen werden im Bürgerfunk auf Welle Niederrhein ausgestrahlt und im Anschluss in der Mediathek von NRWision unter www.nrwision.de rund um die Uhr abrufbar sein.