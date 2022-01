Schwimmkurs in Viersen : Grundschüler gewöhnen sich ans Wasser

Dülken Die Sportverwaltung der Stadt Viersen hat gemeinsam mit dem Bäderbetreiber NEW und unter Beteiligung der Grundschulen ein kostenloses Schwimmangebot für Kinder gemacht.

20 Viersener Schülerinnen und Schüler konnten sich in den Weihnachtsferien im Bad Ransberg zunächst an das Wasser gewöhnen, um sich in dem Element so sicher zu fühlen, dass sie Schwimmbewegungen erlernen können. „Die Einschränkungen rund um die Corona-Pandemie haben massiv dazu beigetragen, dass viele Kinder kaum oder nur unzureichend schwimmen gelernt haben. Die Generation an Nichtschwimmern wächst“, sagte Ertunç Deniz, Beigeordneter für Soziales, Sport, Schule, Jugend, Integration der Stadt. Daher freute er sich, dass einigen Kindern kurzfristig in den Ferien solch ein Angebot unterbreitet werden konnte.