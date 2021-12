Städtischer Fuhrpark in Viersen : Zwei neue E-Lastenräder für die Stadt

Viersen Die beiden neuen Elektro-Lastenräder im städtischen Fuhrpark sollen bei der Streumüllbeseitigung im Viersener Stadtgebiet eingesetzt werden.

Der städtische Fuhrpark ist um zwei Elektro-Lastenfahrräder erweitert worden. Die Räder wurden jetzt auf dem Gelände der Städtischen Betriebe an der Eichenstraße offiziell in Betrieb genommen. Von den Anschaffungskosten in Höhe von 5180 Euro übernahm das NRW-Landesministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie einen Förderanteil von 2960 Euro. Die insgesamt sieben mit der Streumüllbeseitigung betrauten städtischen Bürgerarbeiter können für ihre Arbeit nunmehr vier Lasten-E-Bikes nutzen. Im Auftrag der Stadtreinigung sorgen die Männer für die Sauberkeit in städtischen Parks und Grünanlagen. Im kommenden Jahr sollen zwei weitere Lasten-E-Bikes angeschafft werden.