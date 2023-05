St.-Donatus-Bruderschaft Geehrte Schützen und ein Königs-Kandidat

Die St.-Donatus-Bruderschaft Dülken-Nord hat an diesem Wochenende in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Anwärter für das nächste Königshaus gefunden: Wie die Bruderschaft auf Anfrage mitteilt, wird Thorsten Bex am 2. September beim Vogelschuss antreten, als seine Minister haben sich Oliver Gödel und Kevin Schäfgen gemeldet. Bei der Generalversammlung vor wenigen Wochen hatten sich nicht genügend Bewerber für das Schützenfest 2024 gefunden, deshalb war nun noch eine Mitgliederversammlung einberufen worden.