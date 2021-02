FFP2-Masken-Verkauf : Apotheker spenden für Medikamentenhilfswerk

Dülken Menschen vor Ansteckung schützen und zusätzlich einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung leisten – wie das zusammengeht, zeigen in diesen Tagen die Apotheken in Dülken.

Die Bären-, Windmühlen- und Marcus-Apotheke bereiten sich derzeit darauf vor, ihren Kunden FFP2-Masken auszugeben. Die Krankenkassen versenden dazu im Bundesauftrag bereits seit einigen Tagen Gutscheine an ihre berechtigten Mitglieder. Für zwei Euro Eigenanteil kann man dafür jeweils sechs FFP2-Masken in der Apotheke abholen. Die Dülkener Apotheken möchten die zwei Euro Eigenanteil jedoch nicht für sich behalten. Stattdessen haben sie sich entschlossen, nach dem Ende des Abgabezeitraums eine Summe in Höhe der eingenommenen Eigenanteile zu spenden: An das Medikamentenhilfswerk Action Medeor aus Tönisvorst und an die Sternsinger, die dieses Jahr nicht persönlich von Haus zu Haus Spenden sammeln durften.