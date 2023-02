Spende in Viersen Glühweintreff bringt 15.000 Euro ein

Dülken · In der Adventszeit wurde auf dem Hühnermarkt in Dülken für den guten Zweck nicht nur Glühwein ausgeschenkt. 15.000 Euro kamen zusammen, das Geld fließt an zwei Organisationen in Viersen.

15.02.2023, 17:57 Uhr

Trafen sich am Hühnermarkt zur Spenendübergabe für Löwenkinder und Landjugend (v.l.): Markus Fitzen, Tim Niebel, Elisabeth Deimann-Veenker und Peter Gruhl. RP-Foto: Jörg Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Auch ohne drehbaren Weihnachtsbaum, uriges Holzbüdchen und Glühweinduft gab es jetzt auf dem Dülkener Hühnermarkt strahlende Gesichter. Das lag an Tim Niebel. Der Dülkener überreichte 15.000 Euro an zwei Organisationen für soziale Projekte. Das Geld stammt aus der Dülkener Weihnachtsbaumaktion. Niebel hatte mit Unterstützung der Familie Lennartz und der Katholischen Landjugend Dülken wieder den drehbaren Weihnachtbaum sowie einen Glühweintreff aufgebaut und schenkte Glühwein, Kinderpunsch sowie Kakao für den guten Zweck aus. Auch Würste, Pommes und gebratene Pilze wurden zubereitet. Das über die Adventszeit bestehende Angebot, das jeweils von freitags bis sonntags öffnete, wurde bestens besucht. So konnte sich jetzt Peter Gruhl von den Löwenkindern über gleich 10.000 Euro freuen. Der Viersener Verein hilft krebs- und chronisch kranken Kindern sowie deren Familien. Wobei derzeit ein ganz besonderer Fall eingetreten ist. Es handelt sich um einen zweijährigen, mehrfach schwerstbehinderten Jungen, dessen drogenabhängige Mutter den Kontakt zu dem Kind abgebrochen hat. Das Kind befindet sich im Dülkener Kinderhaus Lummerland. Die Löwenkinder planen, mit dem Geld das Kind sowie die Einrichtung Lummerland zu unterstützen. Die restlichen 5000 Euro gingen an die Landjugend Dülken, die das Geld ebenfalls für die Unterstützung von sozialen Projekten einsetzen möchte, wie Markus Fitzen, der stellvertretend für die Landjugend das Geld in Empfang nahm, mitteilte. Für Niebel steht fest, dass er auch 2023 mit seinem sozialen Projekt an den Start gehen möchte.

(tre)