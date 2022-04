Engagement in Brüggen : Spende für Geflüchtete aus der Ukraine

Engagement in Brüggen

Brüggen Während der Spargelsaison, die bis zum 24. Juni andauert, läuft im Genholter Hof eine Spendenaktion für Geflüchtete aus der Ukraine.

Mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro und einer weiteren Aktion während der Spargelzeit (bis 24. Juni) unterstützt der Genholter Hof von Familie Ingenrieth Flüchtlinge aus der umkämpften Ukraine, die in Brüggen untergebracht worden sind. Wer während der Spargelzeit auf dem Genholter Hof eine Plastiktüte kauft, spendet damit mindestens zehn Cent für diesen Zweck. Wer will, kann mehr Geld spenden.