Spende in Waldniel : Unterstützung für Schwalmtals Feuerwehr

Schwalmtal Die finanzielle Unterstützung soll genutzt werden für die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr in Schwalmtal-Waldniel.

Andreas Pletschen, Geschäftsstellenleiter der Provinzial Rheinland in Schwalmtal, hat jetzt Dirk Neikes, dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Schwalmtal, einen Scheck in Höhe von 2600 Euro überreicht. Dafür besuchte er ihn auf der Wache in Schwalmtal-Waldniel. Die finanzielle Unterstützung soll genutzt werden für die Ausstattung der Wehr in Schwalmtal. Pletschen dankte den Mitgliedern der Wehr für die selbstlose Einsatzbereitschaft zum Wohle der Menschen im Schwalmtaler Gemeindegebiet. Die Provinzial habe vielerorts bei der Gründung der freiwilligen Feuerwehren Pate gestanden, so Pletschen. Nicht nur aus dieser traditionellen Verbindung heraus, sondern auch zur Verbesserung des Brandschutzes werde von der Versicherung noch heute ein enges Verhältnis zu den Einsatzkräften gepflegt.