Spende in Brüggen : Radtour und Besuch in der Brachter Mühle

Radtour und Besuch in der Brachter Mühle

Spende in Brüggen

Vor dem Feiern boten Bernd und Mariola Offermanns eine Tour entlang ihrer Burgrunde an. Foto: CDU Foto: CDU

Brüggen Die Brüggener CDU unterstützt den Brachter Mühlenverein mit einer Spende. Der Verein kümmert sich zurzeit um die Erneuerung der Flügel.

Das Sommerfest in der Brachter Mühle nahm die CDU-Ratsfraktion aus Brüggen zum Anlass, um eine Spende zu überreichen. CDU-Fraktionsvorsitzender Günter Wynen übergab im Namen der Brüggener Ratsmitglieder einen Scheck in Höhe von 200 Euro an den Brachter Mühlenverein.