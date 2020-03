Viersen : Spende für das Kinderhaus des AKH Viersen

Über eine Spende von 5800 Euro freut sich das Kinderhaus des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) Viersen. Überbringer war das Unternehmen Autoteile Post aus Korschenbroich. Das Geld stammt von einer Rabattaktion im Onlineshop der Firma und wird für den Betrieb des Kinderhaus-Kleinbusses genutzt.

„Es ist schon klasse, wenn ein Unternehmen bei einer Spendenaktion an uns denkt“, betonte Anke Burka, Leiterin des Kinderhauses. „Die Spendenhöhe ist dann fast so etwas wie das Sahnehäubchen. In diesem Fall ist es aber ein extra großes Sahnehäubchen“, sagte sie lachend. Zusammengekommen sind die Spenden bei einer Vorweihnachts-Aktion im Onlineshop von Autoteile Post. Kunden konnten dort auf ihren Rabatt verzichten und ihn stattdessen an eine wohltätige Einrichtung spenden. Zu jeder Spende gab das Unternehmen ebenfalls einen Teil hinzu. Unter den drei wählbaren Optionen hat das Kinderhaus mit Abstand die meisten Spenden erhalten. „Wir machen diese Aktion schon seit ein paar Jahren sehr gerne“, betonte Manuel Post, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, „die Höhe der Summe für das Kinderhaus hat aber auch uns überrascht.“ Das Spendengeld wird nicht nur für den Betrieb des Kinderhaus-Busses genutzt. Auch Kosten bei Ausflügen sollen damit beglichen werden. Seit Mai 2010 finden im Kinderhaus bis zu 14 dauerbeatmete oder schwerst behinderte Kinder und Jugendliche ein Zuhause.